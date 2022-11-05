Edirne’nin Havsa ilçesine bağlı Musulca köyünde yaşayan İsmail Duvan, 5 yıl önce kızına hediye edilen İran kedisi ve yavrularını aracının arkasına koyarak sevmek isteyenlerin ayağına kadar götürerek hayvan sevgisini aşılıyor.

Edirne’nin Havsa ilçesine bağlı Musulca köyünde yaşayan İsmail Duvan, 5 yıl önce kızına hediye edilen İran kedisi ve yavrularını aracının arkasına koyarak sevmek isteyenlerin ayağına kadar götürerek hayvan sevgisini aşılıyor.

Yaklaşık 5 yıl önce kızına hediye edilen İran kedisine eş sahiplenen İsmail Duvan, kısa süre sonra yavrularının da olmasıyla birlikte köyde ilgi odağı haline geldi. İran kedilerini ve yavrularını sevmek isteyenler, gerek sosyal medya üzerinden, gerekse evine giderek meraklarını gideriyor.

Arabasının bagajını kedilerine özel düzenleyen İsmail Duvan, İran kedileri ve yavrularına gözü gibi bakıyor.

Yaklaşık 5 yıl önce anne İran kediyi kızına hediye verdiklerini söyleyen İsmail Duvan, sosyal medya platformundaki kedi grubunda tanıştığı bir hayvanseverden de baba kediyi sahiplendiklerini belirtti. İran kedilerinin 3 tane yavrusunun olduğunu aktaran Duvan, hiç kedi sevmeyenlerin bile bu kedileri görünce çok sevdiğini ve hayran kaldığını ifade etti.

Edirne,Havsa, Lüleburgaz, Kırklareli gibi birçok yere giderken kedileri de yanında götürdüğünü ve herkesin yoğun ilgisi ile karşılaştığını dile getiren Duvan, "Komşular da kedilerimizi çok seviyorlar. Hiç kedi sevmeyen bile bunları gördüğü zaman dayanamayıp sevmeye geliyor. Genelde tavuk eti ile besleniyorlar. Mamayı pek sevmiyorlar" dedi.

İstanbul’dan Edirne’ye taşınan Muzaffer Sarıcı, İsmail Duvan’ın kedileri sevmek isteyenlerin ayağına kadar getirdiğini ve hayvanlardan korkan kişilere hayvan sevgisini aşıladığını ifade etti.