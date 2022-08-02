İran istihbarat örgütü tarafından yönlendirildiği iddia edilen ve Türkiye’deki İsraillilere yönelik suikast planı deşifre edilen 8 kişilik sabotaj timinin havalimanındaki ilk görüntülerine ve İsrailli grupları keşif yapma anlatımına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Tekirdağ’da zabıta ve polisten ‘Çekçek’ operasyonu: 12 kaçak göçmen içeride gizlenirken yakalandı

Tekirdağ’da zabıta ve polisten ‘Çekçek’ operasyonu: 12 kaçak göçmen içeride gizlenirken yakalandı

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