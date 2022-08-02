İran istihbarat örgütü tarafından yönlendirildiği iddia edilen ve Türkiye’deki İsraillilere yönelik suikast planı deşifre edilen 8 kişilik sabotaj timinin havalimanındaki ilk görüntülerine ve İsrailli grupları keşif yapma anlatıma ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
İran istihbarat örgütü tarafından yönlendirildiği iddia edilen ve Türkiye’deki İsraillilere yönelik suikast planı deşifre edilen 8 kişilik sabotaj timinin havalimanındaki ilk görüntülerine ve İsrailli grupları keşif yapma anlatıma ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
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