İran istihbarat örgütü tarafından yönlendirildiği iddia edilen ve Türkiye’deki İsraillilere yönelik suikast planı deşifre edilen 8 kişilik sabotaj timinin havalimanındaki ilk görüntülerine ve İsrailli grupları keşif yapma anlatıma ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul’da aynı günde 4 işyerini soydular: Hırsızlık anları kameraya yansıdı İstanbul’da aynı günde 4 işyerini soydular: Hırsızlık anları kameraya yansıdı

İran istihbarat örgütü tarafından yönlendirildiği iddia edilen ve Türkiye’deki İsraillilere yönelik suikast planı deşifre edilen 8 kişilik sabotaj timinin havalimanındaki ilk görüntülerine ve İsrailli grupları keşif yapma anlatıma ilişkin görüntüler ortaya çıktı.