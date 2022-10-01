İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosluğu görevine atanan Mohammad Ebrahimi, geçtiğimiz günlerde kendisine tebrik ziyaretinde bulunan Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak’ı ziyaret etti.

İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosluğu görevine atanan Mohammad Ebrahimi, geçtiğimiz günlerde kendisine tebrik ziyaretinde bulunan Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak’ı ziyaret etti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilebilmesi için yapılan çalışmaların ve öğrenci değişim programlarının konuşulduğu görüşmede Başkonsolos Ebrahimi, Rektör Bülent Çakmak’a yeni akademik dönemde başarı temennilerini iletti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Çakmak, konuğuna kampüs yerleşkesinin fiziki yapısı hakkında bilgi verdikten sonra ETÜ’nün inovasyon merkezleri olan Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bilim ve Fikir Atölyesi ile Kristal Girişimcilik Merkezine götürerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulundu.