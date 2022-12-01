Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü, İran’ın ABD karşısında 1-0 yenilmesinin ardından 2022 Dünya Kupasından elenmesini kutlayan 27 yaşındaki Mehran Semak’ın güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü, İran’ın ABD karşısında 1-0 yenilmesinin ardından 2022 Dünya Kupasından elenmesini kutlayan 27 yaşındaki Mehran Semak’ın güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü, ülkenin kuzeyinde bulunan Gilan eyaletine bağlı Bender Enzeli kentinde bir protestocunun güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğünü duyurdu. İran İnsan Hakları Örgütü, İran’ın ABD karşısında 1-0 yenilmesiyle 2022 Dünya Kupasından elenmesinin ardından Bender Enzeli kentinde “mağlubiyet kutlamasına” katılan 27 yaşındaki Mehran Semak’ın aracının kornasına bastığı için güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Mehran Semak’ın hayatını kaybetmesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan İran Milli Futbol takımı oyuncusu Said İzzetullahi, Semak ile çocukluk arkadaşı olduklarını ve ölümünden büyük üzüntü duyduğunu belirtti. İzzetullahi, Mehran Semak ile birlikte çekildikleri çocukluk fotoğrafını paylaşarak, “Senin vefat haberini almak dün geceki ağır mağlubiyet sonrası yüreğimi dağladı. Eski dostum, her geçen gün bu dünyada insanlık daha da azalıyor” ifadelerini kullandı.

Katar’da oynanan Dünya Kupasında ABD karşısında İran’ın 1-0 mağlup olmasını ülkede bazı göstericiler havai fişeklerle kutladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bazı İranlıların ülkelerinin mağlubiyetini havai fişekler atarak, şarkılar söyleyerek ve korna çalarak kutladıkları görüldü.