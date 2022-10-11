İran, güvenlik güçlerine yönelik yaptırım kararı alan İngiltere Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

İran, güvenlik güçlerine yönelik yaptırım kararı alan İngiltere Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

İngiltere, İran’ın başkenti Tahran’da 13 Eylül’de ahlak polisi tarafından başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınan 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin 16 Eylül’de hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestoların bastırılmasında rol alan bazı İranlı güvenlik yetkililerine yaptırım uyguladı.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İngiltere’nin İran güvenlik güçlerine yönelik yaptırım kararı nedeniyle ülkenin Tahran Büyükelçisi Simon Shercliff’in bakanlığa çağrılarak, İran’ın protestosunun kendisine iletildiği belirtildi. Eylemi "ülkenin içişlerine müdahale" olarak değerlendiren Dışişleri Bakanlığı, İngiltere’nin yeni yaptırım kararını en ağır biçimde kınadı. Açıklamada keyfi olarak alınan yeni yaptırım kararının İran İslam Cumhuriyeti için hiçbir değeri olmadığı aktarıldı. Shercliff’e, "İran İslam Cumhuriyeti İngiltere’nin yaptırım kararına karşılık verme hakkını saklı tutuyor" denildi.

İngiltere Büyükelçisi Shercliff ise konuyu Londra’ya ileteceğini bildirdi.

Ne olmuştu?

Tahran’da 13 Eylül’de ahlak polisi olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alınan Mahsa Amini, gözaltı merkezinde baygınlık geçirdikten sonra 16 Eylül’de hastanede hayatını kaybetmişti. Amini’nin 17 Eylül’de memleketi Kürdistan eyaletine bağlı Sakkız kentindeki cenaze merasimi sonrasında başlayan gösteriler, ülke geneline yayılmıştı. Tahran Emniyet Müdürlüğü Mahsa Amini’nin ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, Amini’nin uygun olmayan başörtüsü nedeniyle gözaltına alındığını ve ardından karakolda hiçbir fiziki temas olmadan baygınlık geçirdiğini belirtmişti. İran devlet televizyonu, ülke genelindeki protestolarda aralarında polis memurları ve Devrim Muhafızlarına bağlı Besic milislerinin üyelerinin de bulunduğu en az 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.