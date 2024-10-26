İsrail saldırısının ardından İran Hava Savunma Karargahı tarafından yapılan açıklamada, “İsrail Rejimi, Tahran, Huzistan ve İlam eyaletlerindeki bazı askeri üsleri hedef aldı ve bazı bölgelerde kısmi hasar meydana geldi” ifadeleri kullanıldı.

İran’dan İsrail saldırısının ardından açıklama geldi. İran Hava Savunma Karargahı tarafından yapılan açıklamada, “Katil ve yasadışı İsrail rejimi, İran’ın tüm uyarılarına rağmen gerilimi artıracak bir adım atarak Tahran, Huzistan ve İlam eyaletlerindeki bazı askeri üsleri hedef aldı. Hava savunma sistemi, bu saldırıya başarılı bir şekilde karşılık verdi ve bazı bölgelerde kısmi hasar meydana geldi. Olayın boyutları ise araştırılmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Tahran Hava Savunma Komutanlığı Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklama da ise, Tahran ve çevresinde duyulan seslerin, hava savunma sistemlerinin İsrail rejiminin üç noktaya yönelik saldırılarına karşılık vermesinden kaynaklandığı belirtildi.