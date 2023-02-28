İran Silahlı Kuvvetleri ve Devrim Muhafızları Ordusu, ülke hava sahasının üçte ikisini kapsayan geniş çaplı ortak hava savunma tatbikatına başladı.

İran Silahlı Kuvvetleri ve Devrim Muhafızları Ordusu, ülke hava sahasının üçte ikisini kapsayan geniş çaplı ortak hava savunma tatbikatına başladı.

İran Silahlı Kuvvetleri’nin Hava Savunma Birimi ve Devrim Muhafızları Ordusu’nun Hava-Uzay Kuvvetleri’nin katılımıyla "Velayet Semaları Savunucuları-1401" adlı geniş çaplı ortak hava savunma tatbikatının başladığını duyuruldu. Tatbikat Sözcüsü Abbas Fercpur, tatbikatta İran yapımı yerli hava savunma sistemlerinin kullanıldığını belirterek tatbikatın ülkenin kuzeybatısı, batısı ve merkezindeki hava sahalarında gerçekleştireceğini aktardı. Tatbikatta ülkenin önemli ve kritik merkezlerinin muhtemel düşman saldırılarına karşı korunmasının test edildiğini aktaran Fercpur, “Merkezi hava savunma sistemlerinin kritik nükleer, askeri, ekonomik üs ve merkezlerine ani saldırılara karşı hazırlıklı olması ve taktiksel savunma kabiliyetini güçlendirmeyi hedeflediğimiz bu tatbikatta, savaş uçakları, insansız hava araçları, radarlar, elektronik savaş ekipmanları ve iletişim sistemleri gibi yerli üretim teçhizatımızı da test ediyor ve yeniliyoruz” ifadelerini kullandı. Fercpur tatbikatın İran hava sahasının üçte ikisini kapsadığını vurguladı.