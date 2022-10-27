İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran’ın Şiraz kentinde bir türbeye yapılan saldırıyı kınayarak, "Şiraz kentindeki terör saldırısı, İran’da terör ve şiddeti kışkırtanların kötü niyetlerini ortaya koydu" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran’ın Şiraz kentinde bir türbeye yapılan saldırıyı kınayarak, "Şiraz kentindeki terör saldırısı, İran’da terör ve şiddeti kışkırtanların kötü niyetlerini ortaya koydu" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, dün İran’ın Şiraz kentinde Şah Çerağ türbesine düzenlenen saldırıya ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Abdullahiyan türbede gerçekleştirilen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıyı kınayarak, "Şiraz’daki Şah Çerağ türbesine düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımız için şehit ailelerine başsağlığı, yaralılar için acil şifalar diliyoruz. Dün akşam Şiraz kentinde düzenlenen terör saldırısı, İran’da terör ve şiddeti kışkırtanların kötü niyetlerini ortaya koydu. Düşmanların İran’ı çok boyutlu güvensizleştirme projelerini tasarladıkları ile ilgili kesin bilgilere sahibiz. İran’ın çıkar ve ulusal güvenliğinin yabancı müdahalecilerin oyuncağı haline gelmesine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Şah Çerağ türbesine 3 terörist tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 2’si çocuk 15 kişi hayatını kaybetmiş, 40 kişi de yaralanmıştı. Terör örgütü DEAŞ ise, sosyal medya üzerinden yayınladığı yazılı açıklama ile saldırıyı üstlendiğini duyurmuştu.