İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan "İran ile Azerbaycan arasındaki sorun ve gerilimden düşman yarar sağlıyor" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’un telefon görüşmesi gerçekleştirdiği aktarıldı. Görüşmede son günlerde iki ülke arasında artan gerilim ve sorunlar ele alınırken, her iki ülkenin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı duyulması karşılıklı olarak ifade edildi. Abdullahiyan, iki ülke arasında karşılıklı temasların devam etmesi gerektiğini söyleyerek, "İran ile Azerbaycan arasındaki sorun ve gerilimden düşman yarar sağlıyor" dedi.

İki ülke arasındaki diplomasi ve diyaloğun devam ettirilmesi gerektiği belirtilen görüşmede, karşılıklı memnuniyetsizlik ve sorunlar detaylı bir şekilde ele alınırken, Tahran-Bakü arasında geliştirilen ortak projelerin tamamlanması kararlaştırıldı.