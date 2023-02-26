İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, "İran İHA’larının Ukrayna’da kullanıldığı iddiaları asılsızdır. İran, savaşı değil barışı destekliyor" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, "İran İHA’larının Ukrayna’da kullanıldığı iddiaları asılsızdır. İran, savaşı değil barışı destekliyor" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran insansız hava araçlarının (İHA) Ukrayna’da kullanıldığı iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından yeni açıklamalarda bulundu. Abdullahiyan, İran’ın savaş değil barış istediğini söyleyerek, "İran yapımı İHA’ların Ukrayna’da kullanıldığı iddiaları asılsızdır. İran ve Ukrayna’nın siyasi ve askeri heyetleri arasında ikinci tur görüşmeler yapılacaktı ancak bazı Batı ülkeleri herhangi bir kanıt göstermeden sadece iddialarda bulunuyor. Batı artık bu sonuçsuz oyundan vazgeçmeli. İran savaşı değil barışı destekleyen bir ülkedir" ifadelerini kullandı.

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Aştiyani de "Ukrayna tarafı, teknik toplantıda İran insansız hava araçlarının Rusya tarafından bu ülkeyle savaşta kullanıldığına ilişkin hiçbir belge sunmadı. Ukrayna’daki savaşta İran yapımı İHA’ların kullanılması konusunda Rusya ile işbirliği yapılmadı" demişti.