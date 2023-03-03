İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran’daki okullarda toplu zehirlenme vakaları ile alakalı Avrupa ülkelerinden gelen açıklamalara tepki gösterdi. Abdullahiyan, “Batılı ülkelerin timsah gözyaşlarını iyi tanıyoruz” dedi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran’daki okullarda toplu zehirlenme vakaları ile alakalı Avrupa ülkelerinden gelen açıklamalara tepki gösterdi. Abdullahiyan, “Batılı ülkelerin timsah gözyaşlarını iyi tanıyoruz” dedi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa ülkelerinin İran’daki okullarda kız öğrencilerin toplu zehirlenme vakalarına ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi. Ülkede son günlerde artan kız öğrencilerin zehirlenme vakalarının güvenlik güçleri tarafından araştırıldığını belirten Abdullahiyan, “İranlı kız öğrencilerin şüpheli şekilde zehirlenmesi konusunda bazı Batılı yetkililerin müdahaleci tepkisi, düşmanın İran’a yönelik başlattığı savaşın devamı niteliğindedir. Ülkenin ilgili kurumları bu olayı ciddi bir şekilde takip ediyor ve boyutlarını inceliyor. Batılı ülkelerin timsah gözyaşlarını iyi tanıyoruz” ifadelerini kullandı.

"İranlı kız öğrencilerin siyasi amaçlar için kullanılmasına izin vermeyeceğiz"

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’ın açıklamasına tepki gösteren İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani ise, açıklamayı “riyakarca” ve "içişlerine müdahale” olarak gördüklerini belirtti. Kenani, sosyal medya paylaşımında Almanya Dışişleri Bakanını hedef alarak, “Sayın Bakan, ülkenin güvenliğini hedef alan bu şüpheli saldırılar araştırılıyor. İran, bu saldırıları gerçekleştiren suçluların tespit edilmesi ve sona erdirilmesinde son derece ciddi. İranlı kız öğrencilerin siyasi amaçlar için kullanılmasına ve kaos çıkartılmasına izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Almanya’yı Irak’ın devrik lideri Saddam Hüseyin’e kimyasal gaz göndermekle suçlayan Kenani, “Diğer yandan Almanya’nın İran-Irak savaşında Saddam’a gönderdiği kimyasal gazlar gibi henüz aydınlatılmayı bekleyen acı gerçekler var. Bu gazlar nedeniyle hala hayatını kaybeden insanlar var. Sizin bu konudaki endişeniz son derece riyakarca ve içişlerine müdahaledir” dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İran’da son üç aydır kız çocuklarının toplu zehirlenme vakaları hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, zehirlenme vakalarının “eksiksiz bir şekilde aydınlatılması” çağrısı yaparak, “İran’da zehirlenen kız çocukları ile ilgili haberler şok edici. İster Tahran’da, ister Erdebil’de olsun, kız çocukları korkmadan okula gidebilmeli. Bu onların en temel insan hakkı” ifadelerini kullanmıştı. İran’da son 3 ay içerisinde Kum, Burucerd, Tahran ve Erdebil şehirlerindeki 71’i aşkın okulda bin 600’ün üzerinde kız öğrenci zehirlenmiş ve olaya zehirli bir gazın sebep olduğu açıklanmıştı.