İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, devrim muhafızları tarafından Adıyaman’da kurulan çadır kent ile AFAD’ın kurduğu konteynır kenti ziyaret etti. Ziyaret sırasında bir açıklama yapan Abdullahiyan, felaket yaşadıklarında kardeş ülke Türkiye Devleti’nin de kendi yanlarında olduğunu gördüklerini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, devrim muhafızları tarafından Adıyaman’da kurulan çadır kent ile AFAD’ın kurduğu konteynır kenti ziyaret etti. Ziyaret sırasında bir açıklama yapan Abdullahiyan, felaket yaşadıklarında kardeş ülke Türkiye Devleti’nin de kendi yanlarında olduğunu gördüklerini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, depremin vurduğu iller arasında yer alan Adıyaman’a geldi. İran Devrim Muhafızları tarafından Yeni Mahallede kurulan 750 kişilik çadır kenti ziyaret eden Abdullahiyan, depremzedelerle sohbet etti. Çocuklara da oyuncak dağıtan Abdullahiyan, daha sonra Altınşehir bölgesinde AFAD tarafından kurulan konteynır kenti ziyaret etti. Ziyaret sırasında bir açıklamada bulunan Abdullahiyan, “Biz de felaket yaşadığımızda kardeş ve dost ülke Türkiye Devleti’nin yanımızda olduğunu gördük. Dolayısıyla sizlere teşekkür ediyorum. Kendi adıma da teşekkür ediyorum sizlere dışişleri bakanlığı temsilcisi olarak. Bölgede Fatma Hanım, sizlere de teşekkür ediyorum. İlk günlerden beri zaten bizim yardıma gelen ekibimizle birlikte eşgüdüm halinde iş birlik içinde oldunuz, sizlere çok teşekkür ediyorum. Burada İran Kızılay’ına da teşekkür ediyorum. Kızılay başkanı depremin ilk günlerinde geldiler. İster arama ve kurtarma ekipleri olarak ister farklı alanlarda enkaz kaldırma alanlarda da yardımlarını sevk ettiler buraya. Burada hali hazırda bugün gezmiş olduğumuz bu çadır kentte İran İslam Cumhuriyeti devrim muhafızları tarafından kurulmuştur. Bu vesileyle onlara da teşekkür ediyorum, ordumuza da teşekkür ediyorum. Ben buradaki emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.