İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail’in İran’a düzenlediği saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı İbranice paylaşımda, “Siyonist rejim, İran’a ilişkin hesaplarında hata yaptı” dedi.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail’in İran’ın askeri üslerini hedef aldığı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından İbranice paylaşım yaptı. Hamaney paylaşımında, “Siyonist rejim, İran’a ilişkin hesaplarında hata yaptı. İran milletinin ne tür bir güce, kabiliyete, inisiyatife ve iradeye sahip olduğunu ona göstereceğiz” dedi.