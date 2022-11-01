İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Kafkasya’nın İran tarihi ve medeniyetinin bir parçası olduğunu belirterek, “Kafkasya sorunu bölge ülkeleri arasında çözülmelidir” dedi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Kafkasya’nın İran tarihi ve medeniyetinin bir parçası olduğunu belirterek, “Kafkasya sorunu bölge ülkeleri arasında çözülmelidir” dedi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi başkent Tahran’da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştü. Görüşmenin ardından iki lider Tahran’da bulunan Sadabad Sarayı’nda ortak basın toplantısı düzenledi. Reisi, Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın Tahran ziyareti ile iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da gelişeceğini ve Ermenistan ile ilişkilere önem verdiklerini söyledi. Reisi, Kafkasya’ın İran tarihi ve medeniyetinin bir parçası olduğunu belirterek, “Kafkasya sorunu bölge ülkeleri arasında çözülmelidir” ifadelerini kullandı.

İki ülke arasında ekonomi, güvenlik ve ticaret alanlarında iş birliğine önem verdiklerini belirten Reisi, “Komşularımızla ilişkilerimize önem veriyoruz. Sayın Paşinyan ile bu bağlamda birçok kez bir araya geldik. Ekonomiden güvenliğe Ermenistan ile her daim iş birliği vurgusu yaptık” dedi.

Kafkasya konusunda İran’ın hassas olduğunu ve barış ve istikrarın bölgede sağlanması gerektiği vurgusunu yapan Reisi, “Paşinyan ile görüşmemizde Kafkasya’daki sorunların bölge ülkeleri tarafından çözülmesi gerektiğini vurguladık. Yabancı güçlerin müdahaleleri Kafkasya’daki sorunları artırıyor” şeklinde konuştu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise Ermeni toplumuna karşı İran’ın yürüttüğü politikayı takdir ederek, “İran İslam Cumhuriyeti, Müslümanlar ile Ermeniler arasında barışçıl yaşam ve iş birliğinin sembolüdür. Cumhurbaşkanı Reisi’yi Soçi’de Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan arasında gerçekleşen üçlü zirve konusunda bilgilendirdim. Bu zirvelerde bizim masaya sunduğumuz konular hakkında İran’ın da bilgi sahibi olmasını istiyoruz" dedi.