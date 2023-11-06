İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile görüştü. Reisi ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Gazze’deki bombardımanın, soykırımın ve çocuk cinayetlerinin bir an önce durdurulması ve ateşkesin sağlanması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, dün başkent Bağdat’ta ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından resmi temaslarda bulunmak üzere İran’ın başkenti Tahran’a geldi. Resmi törenle karşılanan Sudani, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile başkent Tahran’da ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konular ve Filistin meselesi ele alındı. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Reisi, “Filistin meselesinde her iki ülkenin de tutumu aynıdır. Gazze’deki bombardımanların, soykırımın ve çocuk cinayetlerinin bir an önce durdurulması ve ateşkesin sağlanması gerektiğine inanıyoruz” dedi. ABD’nin İsrail’e yönelik yardımlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Reisi, “Ne yazık ki ABD, Filistin halkına yönelik cinayet ve vahşi eylemler için Siyonist rejime silah, istihbarat ve mali yardım sağlıyor. Yardımlar bu rejimi Gazze halkını öldürme konusunda daha da teşvik ediyor” ifadelerini kullandı.

“Siyonist rejim, çocuk katliamı ve soykırım gerçekleştiriyor”

ABD’nin Gazze’ye yardım ettiği iddiasının tamamen asılsız olduğunu söyleyen Reisi, “Bu iddia ABD’nin eylemleriyle bağdaşmıyor. Ama uygulamada BM önerilerinin Siyonist İsrail rejiminin elini güçlendirmek için veto edildiğini görüyoruz. Biz bu cinayetleri ABD ve rejim destekçileri tarafından işlenmiş olarak görüyor ve tüm savaş suçlarına ortak olduklarına inanıyoruz” şeklinde konuştu. Reisi, “Bugün Siyonist rejim ABD’lilerin ve bazı Avrupa ülkelerinin desteğiyle korkunç bir insanlık suçu olan çocuk katliamı ve soykırım gerçekleştiriyor” dedi.

“Siyonist rejim çöktü”

İsrail’e yönelik sert eleştirilerini sürdüren Reisi, “Gerçek şu ki, Siyonist rejime karşı verilen mücadele ve direniş sonucu bu rejimin aldığı yenilginin ardından Siyonist rejim çöktü. ABD, İsrail’i ayakta tutmaya çalışıyor. Şu an tüm dünya Filistin milletinin kazandığını, sivilleri, kadınları, çocukları ve evleri hedef alan İsrail rejiminin ise kaybettiğini düşünüyor. Siyonist İsrail rejiminin insanlığa karşı işlediği savaş suçlarının telafisi yok. Siyonist rejimin ve ABD yönetiminin masum, mazlum ve güçlü Gazze halkını katletmesini önlemek için İslam ülkeleri, bölgesel ve uluslararası ülkeler düzeyinde atılacak her türlü adımı destekliyoruz” diye konuştu.

“Uluslararası toplum üzerine düşeni yapmakta yetersiz kaldı”

Irak Başbakanı Sudani ise, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Filistin konusunu ele aldıklarını belirterek, Bağdat yönetiminin başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletini destekliğini söyledi. Sudani, “Bugün Gazze’de yaşananları sadece 7 Ekim’e bağlayamayız. İsrail rejiminin Filistinlilere yönelik savaş suçları yıllardır devam ediyor” ifadelerini kullandı.

ABD’yi hedef alan Sudani, Washington yönetiminin itidal çağrılarını eleştirerek, “Savaşın genişlememesinin kararını verecek olanlar Gazze’de savaş suçu işleyenlerdir. Savaşın büyümesini istemeyenler Siyonist İsrail rejimine savaş suçlarını durdurması için baskı yapmalı. İran ve Irak olarak, Gazze’ye yönelik saldırıların durdurulması için etkili olabilecek ülkeler ile temas halindeyiz. Şu ana kadar uluslararası toplum ve uluslararası kurumlar üzerlerine düşeni yapmakta yetersiz kaldılar” şeklinde konuştu.