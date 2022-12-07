İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Tahran Üniversitesi’nde düzenlenen "Öğrenciler Günü" kutlamalarında yaptığı açıklamada, "Bu dünyadaki en zalim ve diktatör devlet ABD’dir" dedi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Tahran Üniversitesi’nde düzenlenen "Öğrenciler Günü" kutlamalarında yaptığı açıklamada, "Bu dünyadaki en zalim ve diktatör devlet ABD’dir" dedi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, "Öğrenciler Günü" münasebetiyle Tahran Üniversitesi’nde düzenlenen törene katıldı. Reisi, ABD’yi ’dünyanın süper diktatörü’ olarak nitelendirerek, "Diktatörlük diyorsunuz. Diktatör kim? Ülkeye bu kadar yaptırım uygulayan. Bu dünyadaki en zalim ve diktatör hükümet ABD’dir" ifadelerini kullandı.

Reisi ülkede devam protestolara ilişkin yaptığı konuşmasında, öğrencilerin isteklerine her zaman karşılık vereceklerini söyleyerek, "Protestolara kulak verilmeli. Öğrencilerin isteklerini her zaman dinlemekte kararlıyız. Protestolarda sorun yok. Protesto veya rahatsızlık farklıdır. Protesto reforma yol açar, ancak rahatsızlık ve yıkım protestodan farklıdır. ABD, yıkım istiyor. Güçlü bir İran oluşturmak yerine yok edilmiş bir İran istiyorlar. İran’ın Suriye ve Afganistan olmasını istiyorlar. Ama eğitimli İranlı erkek ve kadınlar buna izin vermeyecek" şeklinde konuştu.