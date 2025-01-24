İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, yaptığı bir konuşmada Türkçe atasözünden örnek verdi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkenin güneyinde Arap nüfusunun yoğun olarak yaşadığı Huzistan eyaletini ziyaret etti. Ahvaz kentinde düzenlenen bir okulun temel atma törenine katılan Pezeşkiyan, iş tulumu giyerek işçilere yardım etti. Eğitim konulu panelde sistemdeki sorunlara dikkat çeken Pezeşkiyan, yaptığı konuşmada Türkçe atasözünden örnek verdi. Ülke sorunlarının çözümü için iyi nesiller yetiştirmenin önemine vurgu yapan Pezeşkiyan, “Türkçe’de bir söz var. Oğulda şuur olsa ne eyler dede malını, oğul şuursuz olsa neyler dede malını. Çocuk eğer akıllı olsa istediğini yapabilir, istediğine sahip olabilir. Akılsız olsa sahip olduklarını da kaybeder. Biz çocuklarımıza, gelecek nesillerimize şuur ve bilgi vermeliyiz” ifadelerini kullandı.

Ülkede birlik ve beraberlik vurgusu yapan Pezeşkiyan, konuşmasında Türkçe bir deyişi de kullanarak, “Biz Türkçe’de il gücü, sel gücü deriz. Yani, birlik olunca nasıl selin önünde durulabiliyorsa, bizim önümüzde de hiçbir engel duramaz” şeklinde konuştu.