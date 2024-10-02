İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Asya İşbirliği Diyaloğu (AİD) Zirvesi’ne katılmak üzere gittiği Katar’da, “Eğer Siyonist rejim misilleme yapmaya kalkarsa, cevabımız daha sert olacaktır. İslam Cumhuriyeti olarak kesin yanıt vermeye kararlıyız” dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Asya İşbirliği Diyaloğu (AİD) Zirvesi’ne katılmak üzere Katar’ın başkenti Doha’ya geldi. Doha’da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani ile ortak basın toplantısı düzenleyen Pezeşkiyan Katar’a teşekkür ederek, “Katar hükümetiyle ilişkileri geliştirmek istiyoruz. İki ülke arasında ulaşım, sağlık, kültür ve ekonomi gibi alanlarda işbirlikleri geliştirmeyi ve ortak yatırımlar yaparak aramızdaki bağı güçlendirebileceğimizi umuyorum” dedi.

“Karşılık vermek zorunda kaldık"

Savaş peşinde olmadıklarını ancak İsrail’in İran’ı savaşa sürüklediğini söyleyen Pezeşkiyan, "İsrail yemin töreninde misafirimize suikast düzenledi. Bize ‘Sabredin, barış sağlamak istiyoruz’ dediler ve biz de barış için bekledik. Ancak bu namussuzlar kan dökmeye son vermek yerine daha da cesaretlenerek hem Gazze’de hem de Lübnan’da tarihte eşi benzeri görülmemiş birçok suç işlediler. Bu nedenle biz de karşılık vermek zorunda kaldık" dedi.

"Cevabınız daha sert olacak"

Pezeşkiyan, "Eğer Siyonist rejim misilleme yapmaya kalkarsa, cevabınız daha sert olacaktır. İslam Cumhuriyeti olarak kesin yanıt vermeye kararlıyız. Siyonist rejim, bölgede kriz ve güvensizlik oluşturmayı hedefliyor. Ancak biz bu durumu engellemeliyiz. Avrupa ve ABD, bölgede destekledikleri kişiye katliamı durdurmasını ve bölgeyi güvensiz hale getirmemesini söylemeli. Çünkü bu durum, kimsenin yararına değil” ifadelerini kullandı.