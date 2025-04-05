İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Nevruz tatilinde Güney Kutbu’na yaptığı lüks turistik seyahat nedeniyle Parlamento İşlerinden Sorumlu Yardımcısı ve aynı zamanda doktor olan Şehram Debiri’nin görevine son verdi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Nevruz tatilinde Güney Kutbu’na yaptığı lüks turistik seyahat nedeniyle Parlamento İşlerinden Sorumlu Yardımcısı ve aynı zamanda doktor olan Şehram Debiri’yi görevden aldı. Pezeşkiyan yaptığı yazılı açıklamada, yapılan incelemeler sonucu Debiri’nin Nevruz tatilinde Güney Kutbu’na seyahat gerçekleştirdiğinin kesinlik kazandığını belirterek, "Ülkemizde halk hala ciddi ekonomik zorluklarla karşı karşıyayken, yoksulların sayısı fazlayken, resmi görevlilerin masraflarını kendi karşılamış olsa bile bu kadar maliyetli tatilleri ne savunulabilir ne de haklı gösterilebilir. Bu durum, devlet yetkililerinin sade yaşam anlayışıyla bağdaşmamaktadır" ifadelerini kullandı.Pezeşkiyan ayrıca uzun süredir devam eden dostluklarına ve Debiri’nin hükümet içindeki hizmetlerine de değinerek, "Dostluk ve geçmişteki değerli katkılar, halka verilen sözlerin ve yöneticilik ilkelerimizin önüne geçemez. Dürüstlük, adalet ve milletimize verdiğimiz sözlere bağlılık gereği, sizinle olan iş birliğimizi sürdürmemizin mümkün olmadığını bildiririm" ifadelerine yerdi.

Tepki çekmişti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Debiri’nin Nevruz tatilinde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda, Güney Kutbu’na lüks bir seyahat gerçekleştirdiğinin ortaya çıkması, ülkede tepkilere neden olmuştu. Debiri, seyahati kendi imkanlarıyla gerçekleştirdiğini açıklasa da halkın ekonomik sıkıntılar yaşadığı bir dönemde bir devlet yetkilisinin lüks yaşam tarzı kamuoyunda eleştiriyle karşılanmıştı.