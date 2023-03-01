İran Basketbol Federasyonu Başkanı Cevad Daveri, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu. Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleşen ziyaretin ardından Başkan Türkoğlu, Cevad Daveri’ye üzerinde adının yazılı olduğu ay-yıldızlı forma hediye etti.

İran Basketbol Federasyonu Başkanı Cevad Daveri, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu’nu ziyaret etti.

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