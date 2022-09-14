İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran’ın nükleer anlaşmanın sonuçlanması için kararlı olduğunu belirterek, "ABD gerçekçi olursa nükleer anlaşma mümkün" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran’ın nükleer anlaşmanın sonuçlanması için kararlı olduğunu belirterek, "ABD gerçekçi olursa nükleer anlaşma mümkün" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Nijeryalı mevkidaşı Geoffrey Onyeama’yla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Nijerya ile ilişkilere önem verdiklerini belirten Abdullahiyan, "İran ile Nijerya ilişkilerini ekonomik, kültürel ve siyasi alanlarda geliştirebilmek için bir fırsat ve sermaye olarak görüyoruz" dedi.

ABD ile devam eden nükleer müzakereler ve nükleer anlaşmaya ilişkin değerlendirmede bulunan Abdullahiyan, ABD ile anlaşmanın mümkün olduğuna işaret ederek, "ABD gerçekçi olursa nükleer anlaşma mümkün. İran, nükleer anlaşmayı sonuçlandırma konusunda kararlı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) İran ile teknik düzeyde iş birliği yapmalı ve siyasi mülahazalardan uzak durmalı" ifadelerini kullandı.

Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama ise İran ile siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilere önem verdiklerini ve bu ilişkileri geliştirmek istediklerini belirtti. Onyeama, ABD ile İran arasında devam eden nükleer müzakerelerden umutlu olduğunu ve anlaşmanın kısa sürede sonuçlanabileceğini söyledi.