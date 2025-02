Irak’tan gelen 18 yaşındaki Jınan Adres Kareem, Gaziantep’teki başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Irak’tan Türkiye’ye tedavi amacıyla gelen 18 yaşındaki Jınan Adres Kareem, şiddetli bulantı, kusma ve sarılık şikayetleriyle Medical Point Gaziantep Hastanesi’ne başvurdu. Yapılan detaylı tetkikler sonucunda, genç hastanın pankreas bezinin baş kısmında yaklaşık 8 cm büyüklüğünde bir kitle tespit edildi. Hastalığın ileri düzeyde olduğu ve acil cerrahi müdahale gerektiği belirlenen Jınan, Medical Point Gaziantep Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mesut Gül tarafından başarılı bir şekilde ameliyat edildi. Yapılan Whipple ameliyatı sayesinde Jınan, sağlığına yeniden kavuştu ve normal yaşantısına dönebildi.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mesut Gül, "Whipple ameliyatı, genellikle pankreas kanseri ve safra yolu kanserlerinde uygulanan bir tedavi yöntemidir. Ancak her hasta farklıdır ve bu tür bir operasyon her zaman yüksek risk taşır. Jınan’ın yaşındaki bir hasta için iyileşme sürecinin bu kadar hızlı ilerlemesi ve komplikasyonların minimumda kalması büyük bir başarıdır. Bu süreç, tıbbın geldiği noktayı ve hastalarımıza sunulan yüksek kaliteli sağlık hizmetini bir kez daha gözler önüne seriyor. Kendisi ve ailesiyle sürekli iletişim halindeydik. Şu an sağlık durumu son derece iyi, tedavisine sağlıklı bir şekilde devam edebilecektir" dedi.