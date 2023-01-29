Kerkük İstihbarat Teşkilatı, Irak’ın Kerkük şehrindeki farklı noktalarda terör operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında terör örgütü DEAŞ’a lojistik destek sağlayan 5 terörist tutuklandı. Terör örgütü DEAŞ’a bilgi veren, yiyecek ve içecek temini sağlayan 5 terörist, Kerkük Adliyesi’ne sevk edildi.

Karısını ve oğlunu öldüren 86 yaşındaki emekli asker tutuklandı

Karısını ve oğlunu öldüren 86 yaşındaki emekli asker tutuklandı

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