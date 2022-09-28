Geçtiğimiz temmuz ayında Sadr Grubu destekçileri tarafından işgal edilmesinin ardından meclis yarın ilk kez bir araya gelecek. Meclisteki oturum öncesi başkent Bağdat’ta geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.

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Şii Koordinasyon Grubu’nun Başbakan Adayı Muhammed Şiya Sudani ise yaptığı açıklamada, Meclis Başkanı Halbusi’nin istifasını kabul etmeyeceğini belirtti.

Sün istifa edeceğini açıklayan Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi’ye Sünniler ve Şiilerden destek geldi. Halbusi’nin yarın mecliste oylanması beklenen istifa kararı öncesi açıklama yapan Sünni Egemenlik Koalisyonu, Meclis Başkanı Halbusi’nin istifasını kabul etmeyeceklerini ifade ederek, yarın yapılacak oturumda siyasi tarafların milletvekillerine Halbusi’nin istifasını onaylamama çağrısı yapıldı.

Sünni Egemenlik Koalisyonu ve Şii Koordinasyon Grubu’nun Başbakan Adayı Muhammed Şiya Sudani dün istifa edeceğini açıklayan Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi’nin istifasını kabul etmeyeceğini açıkladı.

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