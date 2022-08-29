Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla siyasetten çekildiğini açıklamıştı. Sadr ayrıca Sadr Grubu’na ait Türbe-i Şerif ile müze dışındaki tüm kurumları kapatmaya karar verdiğini belirtmişti.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı ise bugün saat 15.30’dan sonra gerilimin tırmandığı başkent Bağdat’ta sokağa çıkma yasağının başlayacağını duyurdu.

Eşini darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan CHP il başkanı serbest bırakıldı

Eşini darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan CHP il başkanı serbest bırakıldı

Irak’ta Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr’ın siyaseti bırakma kararının üzerinden birkaç saat geçmeden, Sadr Grubu destekçileri Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı bastı. Başkent Bağdat’ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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