Şii Koordinasyon Grubu’nun, Irak’ın başkenti Bağdat’taki Yeşil Bölge yakınlarında protesto düzenlemesinin ardından Sadr Grubu destekçileri de Bağdat başta olmak üzere 10 kentte meclisin feshedilmesi için sokağa döküldü.

Şii Koordinasyon Grubu’nun, Irak’ın başkenti Bağdat’taki Yeşil Bölge yakınlarında protesto düzenlemesinin ardından Sadr Grubu destekçileri de Bağdat başta olmak üzere 10 kentte meclisin feshedilmesi için sokağa döküldü.

Sadr Grubu destekçilerinin Irak Meclisi’ni basmasını protesto eden yüzlerce Koordinasyon Grubu destekçisi başkent Bağdat’ta yabancı misyon, hükümet konakları ve meclis binasının bulunduğu Yeşil Bölge yakınındaki Muallak Köprü etrafında toplandı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı protesto gösterisinde Koordinasyon Grubu destekçileri “Kaosa ve devlet kurumlarını sabote etmeye hayır", “İşsizlik, pahalık ve elektrik sorununa çözüm bulan ulusal bir hükümet istiyoruz” ve “Halk acilen hükümet kurulamasını istiyor” gibi sloganlar attı.

Sadr Grubu da sokağa çıktı

Koordinasyon Grubu’nun gösterilerine karşı Sadr Grubu da sessiz kalmadı. Sadr Grubu Başkanı Mukteda Sadr’ın “Irak Meclisi’nin feshedilmesi ve erken seçime gidilmesi” çağrısına destek vermek için binlerce Sadr Grubu destekçisi başkent Bağdat başta olmak üzere, Zikar, Babil, Vasıt, Misan, Müsenna, Basra, Diyala, Selahaddin ve Musul’da sokağa çıktı.

Sadr destekçileri Meclisi basmıştı

Sadr yanlıları, Sadr dışındaki tüm Şii tarafları çatısı altında toplayan ve eski Başbakan Nuri Maliki’nin de içinde bulunduğu İran destekli Koordinasyon Grubu’nun Muhammed Şiya el-Sudani’yi başbakan adayı göstermesine itiraz etmiş, yüzlerce Sadr Grubu destekçisi ilk olarak 27 Temmuz’da Yeşil Bölge’ye girerek meclis binasını basmıştı. Ardından Sadr destekçileri yeniden toplanmış ve 30 Temmuz’da meclis binasını basarak işgal etmişti. Sadr destekçilerinin parlamento binasındaki işgali devam ediyor.