Iraklı ve Samsunlu iş adamları düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Arap ve Anadolu Tercümanlar, Turizmciler ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Othman Faris, Irak vatandaşlarının Türkiye’de en çok emlak ve sağlık turizmi işi yaptığını söyledi.

Iraklı ve Samsunlu iş adamları düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Arap ve Anadolu Tercümanlar, Turizmciler ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Othman Faris, Irak vatandaşlarının Türkiye’de en çok emlak ve sağlık turizmi işi yaptığını söyledi.

Arap ve Anadolu Tercümanlar, Turizmciler ve Yatırımcıları Derneği tarafından Samsunum1 Gemisi’nde “Türk ve Irak Aileleri Kaynaşma-Dostluk ve Kültürel Etkinliği” düzenledi. Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdürü Yasemin Turan’ın da davet edildiği etkinlikte Türkiye ile Irak arasındaki ilişkiler masaya yatırılarak, dostluk mesajı verildi.

Iraklı vatandaşların Samsun’u tercih etmesinin en büyük nedeninin hava şartları ve Samsunluların kendilerine iyi davranması olduğunu söyleyen Dernek Başkanı Othman Faris, "Bu etkinliğin amacı Irak-Türkiye halkı arasındaki ilişkileri iyileştirmek, muhabbeti, sevgiyi oluşturmak ve geliştirmektir. Irak vatandaşları Türkiye’de şu anda en çok emlak işi yaparak geçimlerini sağlamaktalar. Türkiye’de yaşayan Irak vatandaşlarının çoğu iş adamı sayılır. Çünkü Irak’ta yaşayan vatandaşların çoğu emekli aylıklarıyla geçim sağlamaktadırlar. O yüzden burada yaşayan vatandaşların çoğu iyi durumlu Irak vatandaşlarıdır. Sağlık turizmi yönünden şu anda Irak, Türkiye’de 1. sırada diyebiliriz. Bununla birlikte buradaki sağlık turizmini geliştirmek, ilerletmek için güçlü reklamlar ve ilanlar yapıyoruz. Aynı zamanda özel okul olarak 5 Türk-Irak okulu şu anda aktif olarak kullanılıyor. Türk turizmine katkıda bulunmak için şu anda haftada 4 uçak seferi Türkiye-Irak arasında gerçekleşiyor. Samsun’u çok sevmemizin nedeni ise Karadeniz’in hava şartları, doğal güzellikleri, Samsun halkının bizlere iyi davranmalarıdır" diye konuştu.

Etkinlikte konuşan bir hastanenin Genel Müdürü Yasemin Turan ise, "Özellikle Samsun’da yaşayan Iraklı iş insanlarının bizlere, kendi yaptıkları Samsun ticaretinde hangi alanlarda faaliyet gösterdiklerini, biz Samsunlu vatandaşlara anlatmak, aktarmak amacıyla böyle güzel bir program gerçekleştirmiş oldular. Tabii biz de 27 yıllık bir sağlık kuruluşu olarak burada Iraklı iş insanlarının yanında olup onlara destek vereceğimizi, aynı zamanda zaten geçmişe dayanan kültür birliğimizi, yerel bir hastane olma özelliğimizi de birleştirerek, sağlık sorunlarını paylaşacağımızı onlara hissettirmek, bunları onlara anlatmak için de burada bulunmaktayız" diye konuştu.

Etkinlik sonunda katılanlara plaketler takdim edildi. Etkinlik çerçevesinde Samsunum 1 Gemisi ile deniz gezisi yapıldı.