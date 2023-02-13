Giresun’da yaşayan Irak asıllı 7 yaşındaki Sarah Ahmedi, kumbarasında biriktirdiği harçlıklarını depremzedeler için bağışladı. Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Giresun’dan yardım kampanyasına destekler artarak sürüyor.

Giresun’da yaşayan Irak asıllı 7 yaşındaki Sarah Ahmedi, kumbarasında biriktirdiği harçlıklarını depremzedeler için bağışladı. Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Giresun’dan yardım kampanyasına destekler artarak sürüyor.

"Türkiye İçin İyilik Vakti" sloganıyla gerçekleştirilen kampanyaya bir destek de Giresun’da ikamet eden Irak Türkmeni Sarah Ahmedi’den geldi. İlkokul 1. sınıfı öğrencisi Sarah Ahmedi, okul ihtiyaçları için biriktirdiği harçlıklarını depremden etkilenen kardeşleri için bağışladı. Depremden etkilenen çocukları görünce böyle bir karar aldığını ifade eden Sarah Ahmedi, “Çocukları çok sevdiğim için kumbaramdaki harçlıklarımı hediye ettim.” dedi.

Bağışı teslim alan İl Göç Koordinatörü Huriye Topşir ise, “Sarah kızımızın kumbarasındaki harçlıkları depremzedeler için bağışlaması örnek bir davranış. Hayırsever vatandaşlarımızın emaneti olan yardımları titiz bir şekilde ihtiyaç sahibi depremzedelere ulaştıracağız. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.