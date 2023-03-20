Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, Irak’ın döviz politikasındaki değişikliklerin ihracatı olumsuz yönde etkilemeye başladığını belirtti. Döviz hareketlerinin kontrol altına alınması için getirilen yeni uygulamalarla başlayan piyasadaki döviz sıkıntısı iki ülke arasındaki para transferini zorlaştırıyor.

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin zarar görmemesi için Irak Merkez Bankası’nın açtığı döviz satış ihalelerine Türk bankalarının da katılmasını veya döviz sıkıntısı ile ilgili sorun çözülene kadar Türkiye’nin yeni uygulamadan muaf tutulmasını istedi.

“Irak, ihracatımızda ilk sırada”

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden yapılan ihracatta ilk sırayı Irak’ın aldığını belirten Başkan Celal Kadooğlu, “Irak’la, tarihi ve kültürel bağlarımızın yanında, dış ticaret alanında da güçlü bağlarımız var. Irak hükümeti bir süre önce döviz politikasında değişikliğe gitti. Döviz hareketlerini kontrol amacıyla uygulamaya konulan bu politika, bankacılık sisteminin geliştirilmesi ve kayıtlı sisteme geçilmesi açısından önemli. Ancak yeni politika ile birlikte piyasada döviz darlığının başlaması ticari ilişkilerimizi olumsuz yönde etkilemeye başladı” dedi.

“Türk bankaları daha aktif olmalı”

Kadooğlu, şöyle devam etti, “Irak’a ihracat konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Ancak, Irak’a sattığımız ürünlerin parasını transfer ederken sorun yaşıyoruz. Geçmişte, iki ülke arasındaki döviz transferi büyük ölçüde karayolu ile yapılırdı. Şimdi Irak bu uygulamaya son verdi. Artık tüm para hareketlerinin bankalar aracılığıyla yapılması gerekiyor. Irak’tan alacağımızı, döviz olarak Türkiye’ye transfer etmek istiyoruz fakat sattığımız ürünün parasını ülkeye getirmekte zorluk çekiyoruz. Irak’ta Türk bankaları da var. Bu anlamda Türk bankalarının daha aktif olmasını istiyoruz. Bunun için de Irak Merkez Bankasının açtığı döviz satış ihalelerine Irak’taki Türk bankalarının da davet edilmesini istiyoruz. Eğer Türk bankaları Irak Merkez Bankası’nın döviz satış ihalelerine katılabilirse, bizim ihracatçılar Türk bankalarına giderek Irak dinarını yatırıp parayı döviz olarak ülkemize kolaylıkla transfer edebilirler.”

“Konunun takipçisiyiz”

Irak’tan para transferiyle ilgili yaşanan sorunların takipçisi olduklarını da belirten Başkan Kadooğlu, “Türkiye ile Irak gerek kültürel gerekse ticari anlamda güçlü bağları olan iki dost ülke. Her iki tarafın dış ticaretinin zarar görmemesi için gerekli iyileştirmelerin ve düzenlemelerin ivedilikle yapılması çok önemlidir. Yaşanan sıkıntıları çeşitli zaman ve platformlarda ilgili Bakanlıklar ve makamlara ilettik. Konuyu takip etmeye de devam ediyoruz.” şeklinde açıklamada bulundu.