Milli Savunma Bakanlığı, Asos bölgesine icra edilen hava harekatıyla 5 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Asos bölgesine icra edilen hava harekâtıyla 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildiği duyuruldu.

Bakanlık, terörle mücadelenin etkin ve kararlı şekilde devam edeceğini belirtti.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Asos bölgesine icra edilen hava harekâtıyla 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi.Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek!… pic.twitter.com/6Y7w1tWRb0— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 13, 2024