Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

ANKARA (İGFA) - Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medyada yaptığı paylaşımda Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildiği bildirildi. Bakanlık yaptığı paylaşımda ayrıca ''Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi devam edecek!'' ifadelerine yer verildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1891811070282543318