Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ile Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 14 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Türk Silahlı Kuvvetleri, terörü kaynağında yok etme yönündeki kararlılığını operasyon bölgelerinde sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ile Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 14 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildiği duyuruldu.

Bakanlık, "Milletimizden aldığı güçle terörist temizliğine güçlü şekilde devam ediyor. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız" mesajı verdi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1872563357938528416