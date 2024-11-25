Terörle mücadelede operasyon bölgeleri olan Gara, Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Terörle mücadeleyi amansız sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki son operasyonda belirlenen teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış olmadığını bir kez daha gösterdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak’ın kuzeyindeki Gara, Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 10 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1861066757995159918

Bakanlık, her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edeceğini duyurdu.