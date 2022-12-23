Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir firma, vakumlu çöp toplama makinesi imal etti. Dünyada ve Türkiye’de ilk olan makinaların ilk ihracatı Irak’ın Basra şehrine yapıldı.

Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir firma, vakumlu çöp toplama makinesi imal etti. Dünyada ve Türkiye’de ilk olan makinaların ilk ihracatı Irak’ın Basra şehrine yapıldı.

Asel Teknik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yenipazar, yaptığı açıklamada, firma olarak üretmenin ve Türkiye’ye döviz girdiği sağlamanın sevincini yaşadıklarını ifade etti.

Yenipazar, "Dünyada ve Türkiye’de bir ilk olan hibrit toz toplama makinelerimizin vakumlu çöp toplama modellerini de geçtiğimiz sene geliştirdik ve bununla ilgili tanıtım çalışmalarına başlattık. Türkiye’de iyi gösteren çevrelerin olmasıyla birlikte bizi en çok sevindiren özellikle sesin Irak’tan gelmesi ve Irak Basra Belediyesi’ne bu vakumlu çöp toplama makinelerini satabilmiş olmamız hakikaten hem bizim açımızdan, hem de Türkiye sanayii açısından büyük önem taşıyor. En son ikinci parti CycloJet VC modelleri olarak piyasaya sunduğumuz vakumlu çöp toplama makinalarımızı yola çıkarttık. Birinci de yaşanan memnuniyet neticesinde, ikincisinde ise istemiş oldukları bazı gelişmeleri de makinalarımıza ekleyerek ihracatını gerçekleştirmiş olduk. Bundan sonra da Türkiye’de de bu makinalarımıza ilginin artacağını umuyoruz ve Türkiye’de tüm sokakların daha tozsuz bir şekilde vakumlu makinalarla temizleneceğine inancımız var. Bu anlamda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Cari açığın ancak üreterek kapatılabileceğini belirten Yenipazar, "Şu anda Türkiye’deki tüm sanayi kuruluşları daha fazla nasıl ’Üretebiliriz’in gayreti içerisinde. Türkiye sanayisinin, olabildiğince katma değeri yüksek ürünlerle cari açığı kapatacak ve yurtdışına değerli ürünler satabilmek için yoğun bir gayreti var. Biz de aynen bu gayret doğrultusunda zaten bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mesela geliştirdiğimiz tasarımlarını da kendimizin yapmaya devam etmiş olduğu endüstriyel fanlarımızın da en kısa sürede hem dünya, hem de Türkiye piyasasında ciddi şekilde ilgi göreceğine ümidimiz var. Bu anlamda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz" ifadelerini kullandı.