Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar, iki ülke arasındaki ticarette yaşanan para transferi ve vize sorununu çözdüklerini söyledi. Artık 1 yıla kadar çoklu vize verildiğini belirten Acar, Türkiye ile Irak arasındaki ticaretin artacağını kaydetti.

Türkiye’nin pazar payını her geçen gün artırdığı Irak’a ihracatı her yıl büyüyerek gelişiyor. 2022’de Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı 3’üncü ülke konumunda olan Irak, bu yıl depreme rağmen yine ilk 5’te yer aldı. Türk firmalar açısından önemli bir yere sahip olan Irak’a para transferi ve vize konularında bir süredir sorun yaşanıyordu.

DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar, iki ülke arasında kimi zaman para transferi işlemlerindeki komisyon oranları, transfer süresi, kur işlemleri gibi konularda Türk iş insanlarının bazı dezavantajlarla karşılaşabildiğini söyledi. Konsey olarak bu küçük problemlerin çözüme kavuşturulması ve Türk iş insanlarının hep bir adım önde olabilmesi için var güçleri ile çalıştıklarını belirtti. Acar, her iki sorunun da Irak Büyükelçisi Ali Rıza Güney’in de katkılarıyla çözüme kavuşturulduğunu bildirdi.

“Üç banka üzerinden para transferi gerçekleşebiliyor”

Daha önce ulusal bankalar üzerinden gerçekleşen para transferlerinin işlem yapıldıktan sonra Irak Merkez Bankası onayına sunularak gerçekleştiğini söyleyen Halit Acar, “Bu durumda, dinar transferlerinde piyasa kuru üzerinden dolara çevrilme veya direkt dolar kullanımı söz konusuydu” diye konuştu. Yapılan görüşmeler neticesinde hali hazırda Irak’ta şubesi bulunan ulusal bankalardan Ziraat ve İş Bankaları ile bir Türk Katılım Bankası üzerinden artık kolaylıkla para transferleri gerçekleştiğini paylaşan Acar, “Elbette bu konularda yaşanacak olumlu gelişmeler iki ülke arasındaki ticarete olumlu etki edecektir. Umuyorum ki yeni gelişmeler ışığında Irak’a olan ticaret potansiyelimiz çeşitlenecek ve gelişecek, para transferi işlemleri daha da basitleşecek ve hacimsel olarak artacak” ifadelerini kullandı. Halit Acar, yaşanan tüm gelişmelerin ardından iki ülke ticaretinde para transferi konusundaki son durumu da değinerek, şunları kaydetti: “DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi olarak hep bir adım sonrasını hesap etmek durumundayız. Örneğin Irak Merkez Bankası’nın para transferleri için geliştirdiği yeni platformu, ilk başta bazı problemlere sebep oldu ama zaman içinde gelişeceğini ve Türk iş insanlarını rahatlatacak bir yapıya kavuşacağını öngörüyoruz. Irak Merkez Bankası’nın anlaşmış olduğu 3’üncü taraf bağımsız firma ile beraber şu an Türk bankalarımız üzerinden gerçekleşebilecek transferlerde, transfer süresi 10 günün altına indirilmiş durumda ve zamanla bu süre daha da kısalacak. Yine Dinar üzerinden gerçekleşen işlemlerde Merkez Bankası kuru temel alınarak Türkiye’ye transfer edilen para cinsi dolar olarak gönderilebiliyor.”