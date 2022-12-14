Türkiye’nin uluslararası ticaretteki en önemli partnerlerinden olan Irak’a 2022 yılının on aylık sürecinde toplam 8 milyar 533 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini ifade eden Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar, yılsonu hedeflerinin 13 milyar dolar olduğunu ifade ederek Irak’ın Türk yatırımcılara büyük fırsatlar sunduğunun altını çizdi.

Türkiye’nin uluslararası ticaretteki en önemli partnerlerinden olan Irak’a 2022 yılının on aylık sürecinde toplam 8 milyar 533 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini ifade eden Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar, yılsonu hedeflerinin 13 milyar dolar olduğunu ifade ederek Irak’ın Türk yatırımcılara büyük fırsatlar sunduğunun altını çizdi.

2022 yılının on aylık sürecinde Türkiye’nin en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkeler arasında Irak’ın Ekim ayı itibarıyla ikinci sıraya yükseldiğini açıklayan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar, bu süreçte Türkiye’den Irak’a bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 21’lik artışla 8 milyar 533 milyon dolarlık ihracat yapıldığını, yılın son iki aylık döneminde ise yıllık toplam ihracat rakamının 13 milyar dolara çıkmasını beklediklerini sözlerine ekledi. Başkan Acar, Irak’ın birçok iş fırsatıyla dolu olduğuna da dikkat çekerek bu fırsatların değerlendirilmesi ve Türkiye’nin lehine sonuçlanması için her platformda sıcak ilişkiler geliştirmek ve ihracatı arttırmak yönünde girişimlerini sürdürdüklerini belirtti. Acar yaptığı değerlendirmede Irak’ın uzun yıllardır Türkiye için en önemli ticari partnerlerden biri olduğunu ifade ederek, Irak’ın gelişmesi ve modernleşmesinde Türk yatırımcıların bugüne kadar bir çok projeye imza attığını, önümüzdeki süreçte de yeni ve hayati projelere imza atmaları için Irak’ın Türk yatırımcıları beklediğini ifade etti.

Acar Irak’a gerçekleştirilen ihracatla ilgili detayları şu şekilde özetledi:

“Ocak-Ekim 2022 ayları arasında Irak’a gerçekleştirilen ihracata il bazında bakıldığında, en fazla ihracatı yapan ilerimiz; İstanbul 2,3 milyar dolarla ilk sırada, Gaziantep 1,6 milyar dolarlık ihracatla ikinci sırada, Mardin 752 milyon dolarla üçüncü sırada, Şırnak 588 milyon dolarla dördüncü sırada ve Ankara 378 milyon dolarla beşinci sırada yer almıştır. Irak’a en fazla ihracat yapılan sektörler; hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, kimyevi maddeler ve mamulleri, mobilya, kağıt ve orman ürünleri ile çelik olarak ortaya çıkmaktadır. Bu sektörlerin çeşitlenmesi, Irak’a ihracat yapan il sayısının artması için durmaksızın çalışıyoruz”.

Acar, “Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye Irak İş Konseyi Başkanı olmamın üzerinden geçen kısa zamanda, Irak Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı dördüncü ülke konumundan ikinciliğe yükseldi. Bu başarının mimarı olan tüm iş insanlarımızı tebrik ediyorum” dedi.

Irak yeni yatırımlar için Türk firmalarını bekliyor

Türk iş insanlarının Irak’ta büyük itibar gördüğünü ve Türk firmaların uluslararası firmalar arasında her alanda en fazla güvenilen şirketler arasında yer aldığını da dile getiren Başkan Halit Acar, “Irak savaşın ardından yeniden imar edilmesi ve yapılanmasında en büyük desteği Türkiye’den almıştır, almaya da devam etmektedir. Irak Türk yatırımcılar için önemli ve büyük fırsatlar sunan ülkeler arasında yer alırken, burada geçmişten bugüne yatırım gerçekleştiren Türk firmaları da büyük itibar görmektedir” diyerek, Irak’ta gündemde olan ve Türk iş insanlarının yakından takip etmelerini önerdiği proje ve ticaret fırsatlarını şu şekilde özetledi: Elektrik projeleri, toplu konut projeleri, okul projeleri, sağlık projeleri, alt-üst yapı ve ulaştırma projeleri, Musul organize sanayi bölgesi inşaatı, basınçlı sulama ve sera projeleri, hububat ve tohumları tedariki, kanatlı hayvan tesislerinin kurulumu, işlenmiş hayvansal ürünler ve yumurta tedariki.

Acar sözlerine son verirken, “Tarihsel dostluğumuzu pekiştirerek karşılıklı ticari iş birliğimizi arttırmak ve yatırımcılarımızın iş fırsatlarını yakından takip etmesini sağlamak için Iraklı yetkililerle sürekli temas halindeyiz. Irak’la ilgili yaşanan vize gecikmeleri sorununun da kısa bir süre içerisinde çözüme kavuşacağını umuyoruz. Bununla ilgili girişimlerimiz her platformda devam ediyor” dedi.