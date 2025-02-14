Haftanin ve Pençe Kilit ile Barış Pınarı operasyon bölgelerinde toplam 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca terörist neredeyse hedef orası oluyor.

BEBKA'nın 'TR41 Bölge Planı' Bilecik'te tanıtıldı BEBKA'nın 'TR41 Bölge Planı' Bilecik'te tanıtıldı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, TSK unsularının Irak’ın kuzeyindeki Haftanin ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 3 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirildiği duyuruldu. 

https://twitter.com/tcsavunma/status/1890315552893055361

Bakanlık yazılı açıklamasında, terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğini yineledi.

Kaynak: igf