Pençe-Kilit Operasyonu, Kandil ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hâle getirildi.ANKARA (İGFA) - Türk Silahlı Kuvvetleri, terörle mücadelede operasyon bölgelerinde etkin ve kararlı mücadelelerini sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Kandil bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlenen 1 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildiği duyuruldu.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1894302830883721257

Bakanlık, "Terör inlerini yerle bir etmeyi sürdüreceğiz" mesajını verdi.