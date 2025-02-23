Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyon bölgelerinde 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları için terörist neredeyse hedef orası oluyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyinde belirlediği 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1893598676729172100

Bakanlık, terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceklerinin altını çizdi.