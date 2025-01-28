Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki operasyon bölgelerinde 15 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Türk Silhalı Kuvvetleri için terörist neredeyse hedef orası oluyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 13 PKK/YPG'li terörist TSK unsurlarına etkisiz hâle getirildi.

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Bakanlık, terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edileceğini kaydetti.

Kaynak: igf