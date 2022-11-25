Edinilen bilgiye göre, eşine "Pazar alışverişine gidiyorum" diyerek evinden çıkan Irak uyruklu Sarah Alı Shareef’ın (29), dün Hereke Mahallesi baz istasyonları mevkiinde cansız bedeni bulunmuştu. Genç kadının cansız bedeni olay yerindeki incelemelerin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırılmış, yapılan ilk incelemelerde kadının darp edildiği ve boğularak öldürülmüş olabileceği belirlenmişti. Genç kadının öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada A.K. isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli A.K., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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