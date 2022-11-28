Kocaeli’de "Pazar alışverişine gidiyorum" diyerek evden çıkan ve tenha bir alanda cesedi bulunan 29 yaşındaki Irak uyruklu kadının öldürülmesine ilişkin tutuklanan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde, Sarah Alı Shareef ile fuhuş için bir araya geldiklerini ancak para konusunda anlaşamadıklarını iddia eden şüphelinin, genç kadınla zorla cinsel ilişkiye girmeye çalıştığını, bu sırada Sarah Alı Shareef’in bağırdığı ve panikle boğazını sıktığını söylediği öğrenildi.

Kocaeli’de "Pazar alışverişine gidiyorum" diyerek evden çıkan ve tenha bir alanda cesedi bulunan 29 yaşındaki Irak uyruklu kadının öldürülmesine ilişkin tutuklanan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde, Sarah Alı Shareef ile fuhuş için bir araya geldiklerini ancak para konusunda anlaşamadıklarını iddia eden şüphelinin, genç kadınla zorla cinsel ilişkiye girmeye çalıştığını, bu sırada Sarah Alı Shareef’in bağırdığı ve panikle boğazını sıktığını söylediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, eşine "Pazar alışverişine gidiyorum" diyerek evinden çıkan Irak uyruklu Sarah Alı Shareef’ın (29), 24 Kasım Perşembe günü Agah Ateş Mahallesi Tayyar Yıldırım Caddesi Hereke Amfi Tiyatro mevkiinde yarı çıplak halde cansız bedeni bulunmuştu. Genç kadının öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan A.K. (52), çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

Şüpheli A.K.’nin ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde, Sarah Alı Shareef ile olay günü fuhuş için bir araya geldiklerini iddia eden A.K.’nin, para konusunda anlaşamadıklarını ve genç kadınla zorla cinsel ilişkiye girmeye çalıştığını, kadının bağırması üzerine paniklediğini, onu susturmak için ağzını kapattığı ve boğazını sıktığını, bunun neticesinde Sarah Alı Shareef’in hayatını kaybettiğini söylediği öğrenildi. Aynı zamanda, ifadesinde alkollü olduğunu da kaydeden A.K.’nin, Sarah Alı Shareef’i öldürdükten sonra cesedini aracına alarak olay yerinden 100 metreye ileriye bıraktığını söylediği bildirildi.