Irak Türkmenlerinin depremzedeler için topladığı yardımlar, Şırnak’ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı üzerinden Türkiye’ye gönderildi.

Irak Türkmenlerinin depremzedeler için topladığı yardımlar, Şırnak’ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı üzerinden Türkiye’ye gönderildi.

Irak Türkmen Cephesi tarafından Türkiye’deki depremzedeler için hazırlanan iki yardım tırı, Şırnak’ın Silopi ilçesinden depremzedeler için yola çıktı. Erbil kentindeki Türkmenlerin depremzedeler için hazırladığı iki kamyonet dolusu yiyecek, içecek ve battaniyeler, İbrahim Halil Sınır Kapısı üzerinden Habur Sınır Kapısı’na getirildi. Irak Türkmen Bakanı Aydın Maruf, beraberindeki yardım malzemelerini Silopi Kapalı Spor Salonu’na getirdi. Silopi Kaymakamı Cihat Koç ile görüşen Bakan Maruf, beraberindeki iki kamyonetteki yardımları teslim etti.

Türkmen Bakan Aydın Maruf başsağlığı dileyerek, “Türkiye güçlü bir devlettir, bunun üstesinden gelir. Türkiye’nin acısı bizim acımızdır. Silopi’de gerçekten güzel bir dayanışma ve destek kampanyası var. Erbil’deki Türkmenler adına buraya bir yardım getirdik. Depremde hayatını kaybedenlere yüce Allah’tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun. Yaralılara acil şifalar diliyorum” diye konuştu.

“Irak’taki Türk, Kürt ve Arap kardeşlerimize teşekkür ediyoruz”

Silopi Kaymakamı Cahit Koç ise, “Ülkemiz çok ciddi bir afetle karşı karşıya. Dünyanın her tarafından ülkemize yardımlar geliyor. Dosttan gelen yardımın anlamı daha bir fazla. Irak Türkmenleri adına bakanımız yardım malzemeleriyle birlikte ülkemize giriş yaptılar. Yardım malzemelerini teslim aldık, afet bölgesine ivedi bir şekilde ulaştıracağız. Bu anlamda kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu badireyle hep birlikte kardeşlik gülümüzü pekiştirerek atlatmış olacağız. Bakanımız nezdinde Iraklı Türkmenlere teşekkür ediyorum. Bütün Iraklılara, Türk, Kürt, Arap kardeşlerimize teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.