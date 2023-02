Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyeleri, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 kentin etkilendiği deprem felaketinin ardından vefat edenler için Eskişehir’de gıyabi cenaze namazı kıldı.

Eskişehir Reşadiye Cami’d ikindi namazı çıkışında Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyeleri cemaatle birlikte cenaze namazı kıldı. Namaz öncesi açıklamalarda bulunan Dernek Başkanı Abdülmevcüt Karabaş, felaketin acısını derinden hissettiklerini ifade etti. Karabaş, “Irak Türkleri olarak bu olayı öğrendiğimiz andan itibaren biz ne yapabiliriz nasıl yardımcı olabiliriz diye koşturduk. Önce çok yaralı var denildi, Iraklı Türkmen ailelerimiz durmadan hemen Kızılay’ın kan bağış kampanyasına akın ettiler. Bizler de dernek olarak ilk gün tüm üye ve yönetim kurulumuzla Eskişehir vilayet meydanında seferber olup Kızılay ekiplerine ve kan veren vatandaşlara yardım etmeye çalıştık. Ardından ’Türk’ün Türk’ten başka dostu yoktur’ diyerek Türkmenler, dernek binamıza akın etti. Hemen kurduğumuz koordinasyon ile ister Türk ocağı Eskişehir Şubesi olsun ister Kızılay’ın yardım merkezi olsun ister gençlik merkezleri olsun bu alanlarda toplanan yardımları ulaştırma, taşıma, tasnif etmek için toplam yüze yakın gönüllülerimiz günlerdir çalışmaktadır.

“Kansa kan, emekse emek, mücadeleyse mücadele edeceğiz”

Irak Türkmenleri olarak Türk halkının sonuna kadar yanlarında olduklarını ifade eden Karabaş açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Dernek yönetim kurulumuz olarak bizler de hemen bir basın açıklaması düzenleyip maddi ve ayni yardım kampanyası başlattık. Irak Türkmeni ailelerimiz depremzedelerin yanındadır. Irak Türkmeni hem görme hem bedensel engelli olan bir arkadaşımız derneğimize gelip ne olur benim yardımımı da ulaştırın demesi bizi etkileyerek daha da motive etti. Bu kampanya sayesinde Irak Türkleri Derneği Eskişehir Şubesi olarak Türkmen ailelerimizden topladığımız bağışları onlar adına Kızılay’a bağışladık. Bizlere gençlerden gelen yoğun talep üzerine çok sefer Eskişehir Valiliği, Eskişehir İl göç idaresi gibi kurumlara başvuru yapılarak deprem bölgelerin gönüllü iki ekip gönderdik. Bugün buradaki Türkmenler ile birlikte depremde hayatını kaybeden tüm şehitlerimiz için Gıyabi cenaze namazı kıldık, dua ettik ve dualarımız her zaman onlarla olacaktır.

Sözün özü, Türkmenler hiçbir zaman kendilerine kardeşçe yaklaşan her şeyini paylaşan Türkiye halkının yardımlarını unutmadı unutmayacaktır. Kansa kan, emekse emek, mücadeleyse mücadele edeceğiz. Dualarımız, yüreğimiz, desteğimiz ve her şeyimiz ile Türk milletinin her daim yanındayız.”