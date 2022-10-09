HAKKARİ (İHA) – Hakkari Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından ‘Amatör Spor Haftası’ nedeniyle İran ve Irak sınırında bulunan köylerde spor etkinlikleri başladı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından ‘Amatör Spor Haftası’ nedeniyle İran ve Irak sınırında bulunan köylerde spor etkinlikleri başladı.

Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Amatör Spor Haftası nedeniyle ilçe merkezi başta olmak üzere sınırda duran köylerde spor etkinliklerini başlatarak, 7’den 70’e herkesi sporla buluşturuyor. İlk olarak ilçe merkezinde farklı spor dallarında düzenlenen 8 günlük programın ardından Irak sınırındaki Dağlıca köyünde de 7’den 70’e herkes için spor etkinlikleri yapıldı.

Sabah saatlerinde başlayan spor etkinlikleri akşama kadar yoğun bir şekilde devam ederken, köy halkı artık sporun tüm köylerde devam etmesini istedi. Etkinlikte satranç, voleybol, basketbol, langırt, tekvando ve eskrim gibi spor dallarında gösteriler yapıldığını belirten Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürü Sami Keskin, sporu tabana yayma programı çerçevesinde mahallelerde etkinlikler düzenlediklerini söyledi. Dağlıca’daki öğrencileri sporla buluşturmak için bölgeye geldiklerini ifade eden Keskin, “Şu an Irak sınırındayız. Köydeki vatandaşlarımız da etkinliğe katıldı. Çok güzel bir atmosfer oluştu. Buradaki köylüler ve öğrenciler bu durumdan dolayı mutlu oldular. Bize kapılarını açan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Gerek Yüksekova, gerekse tüm köyler artık sporla anılacak. Burada aslında 7’den 70’e herkes sporla buluştu. Etkinliğimizde satranç, voleybol, basketbol, langırt oynayan, tekvando ve eskrim gibi spor dalları yer aldı ve herkes doyasıya eğlendi” dedi.