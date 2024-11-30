Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed el-Abbasi, Irak Silahlı Kuvvetlerinin tüm birimlerinin sınırları ve hava sahasını muhtemel tehditlere karşı korumaya hazır olduğunu duyurdu.

Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed el-Abbasi, Suriye’de meydana gelen gelişmelerin ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Abbasi, Irak Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerinin tüm birimlerinin ülke sınırları ve hava sahasının muhtemel tehditlere karşı korumaya hazır olduğunu vurguladı. Abbasi, “Kahraman ordumuz, tüm birlikleriyle Irak’ın ve halkının güvenliğini sağlamak için gece gündüz nöbette. Hiçbir teröristin veya sabotajcının vatanımıza sızmasına izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

"Herhangi bir terörist veya sabotajcıya karşı güvenlik güçlerimiz hazır ve sert bir karşılık verecektir"

Irak Silahlı Kuvvetleri Başkomutanlığı Sözcüsü Yahya Resul ise Irak-Suriye sınırlarının tamamen güvende olduğunu belirtti. Irak sınır birliklerinin modern silahlar, insansız hava araçları ve termal kameralarla donatıldığını kaydeden Resul, “Sınırı geçmeye çalışan herhangi bir terörist veya sabotajcıya karşı güvenlik güçlerimiz hazır ve sert bir karşılık verecektir” ifadelerini kullandı.