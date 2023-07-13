Irak’tan gelen turizm acenteleri yetkilileri, Hakkari’nin Çukurca ilçesini gezdi.

Irak’ın Erbil ve Süleymaniye gibi kentlerinden gelen 60 kişilik kafile, 3 gün boyunca Hakkari il merkezi ve ilçelerini gezecek. Dün Çukurca Üzümlü Sınır Kapısı’ndan giriş yapan kafileyi ağırlayan Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, ilçenin tanıtımını yaptırarak misafirlerini yemekte ağırladı.

Burada konuşan Belediye Başkanı Ensar Dündar, atılan adımları ilçenin tanıtımı için önemli bulduklarını belirterek, “Başta ilçemiz olmak üzere tarihi ve inanç merkezlerini tanıttırmak amacıyla çeşitli turlar düzenlenecek. Amacımız bölgemizdeki turizm potansiyelini değerlendirerek ilçemize ve ilimize ekonomik bir katkı sağlamaktır” dedi.