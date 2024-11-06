Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, ABD’de başkanlık seçimini kazanan Donald Trump’ı tebrik ederek, ülkesinin ABD ile karşılıklı saygı ve ortak çıkarlara dayalı ikili ilişkileri güçlendirme konusundaki kararlılığını dile getirdi.

ABD’de düzenlenen başkanlık seçimini kazanan Donald Trump’ı dünyanın dört bir yanından tebrik mesajları gelmeye devam ediyor. Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Donald Trump ile yardımcısı James David Vance’i seçim zaferinden dolayı tebrik etti.

Sudani, “Irak’ın, ABD ile karşılıklı saygı ve ortak çıkarlara dayalı ikili ilişkileri güçlendirme konusundaki kararlılığını bir kez daha teyit ediyoruz. Bu yeni dönemin, ülkelerimiz arasında çeşitli alanlarda işbirliğini derinleştirmek için bir başlangıç olmasını ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayarak iki dost halkın yararına olmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.