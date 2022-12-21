Türkiye’de, Azerbaycan’da, Amerika’da ve Libya’da faaliyet gösteren bir elektronik para ve ödeme hizmeti şirketinin yönetim kurulu başkanı Mustafa Duran, şirketin Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasından lisans alan ilk firma olduğunu belirterek, “IQ Money Türkiye’de, Azerbaycan’da, Amerika’da ve Libya’da olmak üzere 4 ayrı ülkede faaliyet göstermekte. Hedefimiz, 7 ayrı kıtada, uluslararası büyüklükte olabilecek şekilde Türk firması haline gelebilmektir” dedi.

Türkiye’de, Azerbaycan’da, Amerika’da ve Libya’da faaliyet gösteren bir elektronik para ve ödeme hizmeti şirketinin yönetim kurulu başkanı Mustafa Duran, şirketin Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasından lisans alan ilk firma olduğunu belirterek, “IQ Money Türkiye’de, Azerbaycan’da, Amerika’da ve Libya’da olmak üzere 4 ayrı ülkede faaliyet göstermekte. Hedefimiz, 7 ayrı kıtada, uluslararası büyüklükte olabilecek şekilde Türk firması haline gelebilmektir” dedi.

IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Duran, firmanın vizyonu, verdiği hizmetler ve yurtdışı çalışmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

“Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasından lisans alan ilk firmayız”

IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para şirketinin 2019 yılı Aralık ayında kurulduğunu aktaran Yönetim Kurulu Başkanı Duran, “2020 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasından lisans alan ilk firmayız. Hizmet ettiğimiz alanlara baktığımız zaman, bankaların giremediği ya da maliyetleme noktasında girmekte sıkıntı çektikleri alanlarda, özellikle bankalarla buluşamamış veya hem hız hem maliyet yönüyle bankalarda sıkıntı çeken şirketlere ve bireylere yönelik yaptığımız çalışmalarımız var” dedi.

“4 ayrı ülkede faaliyet gösteriyor”

Duran, “QR kod, QR kart, mobil pos, fiziki pos, sanal pos, debit kartlarımızla müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Aynı zamanda IQ Money Türkiye’de, Azerbaycan’da, Amerika’da ve Libya’da 4 ayrı ülkede faaliyet göstermekte. Amerika Merkez Bankasından lisans alan tek Türk firmasıyız. Aynı zamanda SWIFT’e üye olan firmayız. Bununla alakalı çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah daha ileriye götüreceğiz” ifadelerini kullandı. 4 ayrı ülkede aktif olarak hizmet verdiğini kaydeden Duran, “Hedefimiz, 7 ayrı kıtada global bazda, uluslararası büyüklükte olabilecek şekilde Türk firması haline gelebilmektir” şeklinde konuştu.

“Bu topraklarda kazandığımızı yine bu topraklarda yaşayan insanlara yatıracağız”

Firmanın 400 bin bireysel kullanıcı kitlesi olduğunun ve 126 büyük şirket tarafından ticari olarak kullanıldığının altını çizen Duran, “Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu gibi dezavantajlı bölgelerde, okullara ve öğrencilere yönelik sosyal sorumluluk projelerimiz devam ediyor. Masa tenisi, basketbol gibi. Çocukları kötü akışkanlıklardan uzaklaştırıp sporla ilgilenmelerini sağlayacak çeşitli projelerimiz olacak. Yardıma muhtaç olan yaşlılarımıza ve çocuklarımıza elimizden geldiğince katkı sağlamaya çakışacağız. Dolayısıyla bu topraklarda kazandığımızı yine bu topraklarda yaşayan insanlara yatırma gibi bir düşüncemiz var. Daha güçlenerek, bu vatanın bireylerinden aldığı güçle yine bu vatanın insanına hizmet etmek üzere devletimize milletimize katkı sağlamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.